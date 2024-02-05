رمضان 2024.. صدقي صخر يشارك في "لانش بوكس" و"فراولة" و"كامل العدد 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يطل الفنان صدقي صخر على جمهوره في السباق الرمضاني 2024 من خلال ثلاثة وجوه مختلفة، إذ يشارك في بطولة: الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

وانضم مؤخرًا صدقي صخر للجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، ويقدم شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

ويشارك أيضا في مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل أمريكي، بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وأخيرًا، يشارك صدقي صخر في مسلسل فراولة، وتحمل شخصيته اسم إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

ويعتبر مسلسل صوت وصورة هو أحدث أعمال صدقي صخر وقدم خلاله شخصية لطفي عبود واحتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it

كما عرض مؤخراً لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

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