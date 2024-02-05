وفاة أخر شقيقات صلاح قابيل.. تعرف على موعد ومكان الجنازة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن عمرو نجل الفنان الراحل صلاح قابيل وفاة شقيقة والده عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر "عمرو" منشورا كتب فيه: "سبحان من له الدوام، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، أخر اخوات أبويا الله يرحمه، صلاة الجنازة غدًا الضهر من مسجد أسد إبن الفرات، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كان الفنان الكبير صلاح قابيل توفي في 3 ديسمبر عام 1992 إثر تعرضه لنزيف في المخ عن عمر يناهز 61 عامًا، قبل الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل ذئاب الجبل ليتم حذف المشاهد التي قام بتصويرها والاستعانة بالفنان عبدالله غيث ليؤدي نفس الدور.