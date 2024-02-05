فن ومشاهير

وفاة أخر شقيقات صلاح قابيل.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
أعلن عمرو نجل الفنان الراحل صلاح قابيل وفاة شقيقة والده عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".
ونشر "عمرو" منشورا كتب فيه: "سبحان من له الدوام، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي الحاجة عصمت قابيل، أخر اخوات أبويا الله يرحمه، صلاة الجنازة غدًا الضهر من مسجد أسد إبن الفرات، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
كان الفنان الكبير صلاح قابيل توفي في 3 ديسمبر عام 1992 إثر تعرضه لنزيف في المخ عن عمر يناهز 61 عامًا، قبل الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل ذئاب الجبل ليتم حذف المشاهد التي قام بتصويرها والاستعانة بالفنان عبدالله غيث ليؤدي نفس الدور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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