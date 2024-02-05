أبو يغني "سستمها" استعدادًا لطرح "السيستم" في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لـ"السيستم" الأغنية الدعائية للفيلم استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات شهر فبراير المقبل.

ونشرت الشركة المنتجة مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من غناء الفنان أبو بعنوان "سستمها"، وعلقت قائلة: "جبنالك السيستم ومعاه أبو السستمة كلها، اسمعوا أغنية سستمها من فيلم السيستم يوم 7 فبراير بجميع دور العرض المصرية وقريبًا في الوطن العربي".

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد علي رزق، بسنت شوقي، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

ويواصل الفنان طارق لطفي تصوير مسلسله المرتقب "العتاولة" والذي يعيد خلاله التعاون مع النجم أحمد السقا وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنان باسم سمرة والفنان صلاح عبدالله والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان المقبل.



يذكر أن أخر مشاركات الفنان طارق لطفي كانت بمسلسل "مذكرات زوج" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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