عمر السعيد بعد زيارته المتحف المصري الكبير: "كلي فخر وسط الأجداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان عمر السعيد عن زيارته للمتحف المصري الكبير وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "عمر" صورة من كواليس زيارته للمتحف وعلق قائلا: "كم كنت فخورًا بزيارة أكبر متحف في العالم المتحف المصري الكبير، كلي فخر وسط الأجداد وأول حضارة وأعرق حضارة عرفها الإنسان، أنا حفيد رمسيس الثاني".

وشارك عمر السعيد بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاون خلالها مع أبرز نجوم الدراما التليفزيونية، أبرزها "الحصان الأسود" عام 2018، "مليكة" 2018، "إسود فاتح" 2020، و"قصر النيل" عام 2021، وكانت أخر مشاركاته بمسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي عرض مطلع عام 2023.

يذكر أن عمر السعيد يشارك بفيلم "المنبر" بطولة أحمد حاتم، زينة، أحمد فهيم، أيتن عامر، تأليف فداء الشندويلي، إخراج أحمد عبدالعال والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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