شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز وياسر الطوبجى شقيقا ياسر جلال بمسلسل "ألف ليلة وليلة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك كل من الفنانين وليد فواز وياسر الطوبجى في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر وأروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث يظهر فواز والطوبجى أشقاء جودر وهى الشخصية التي يقدمها ياسر جلال في أحداث المسلسل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيدًا لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.

يشار إلى أن آخر أعمال وليد فواز مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، وشارك في بطولة المسلسل كلا من ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.