شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة صداقة قوية بين تايلور سويفت ولانا ديل راى تؤكدها الجرامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكرت المغنية العالمية تايلور سويفت زميلتها النجمة لانا ديل راى، بعد حصولها على جائزة ألبوم العالم، Midnights، في خلال حفل الجرامى الـ66 الذى أقيم منذ ساعات، خاصة أن الأخيرة شاركتها غناء أغنية " Snow on the Beach" من الألبوم.



تايلور سويفت ولانا ديل راى

ألا أنه قبل بداية الحفل ومع دخول الثنائى إلى السجادة الحمراء، ساعدت سويفت، ديل راى في تعديل شعرها بعد دخولها مباشرة إلى بداية السجادة الحمراء.

كما استطاع الثنائى تايلور سويفت ولانا ديل راي جذب الأنظار في حفل توزيع جوائز جرامي، حيث ساروا على السجادة الحمراء معًا، وكانوا يرتدون ملابس متطابقة من الدانتيل الأسود، وكان لديهم الماكياج متشابه خاصة مع وضع كلتاهما لـ آيلاينر أسود.

على مدار مسيرة سويفت المهنية، تم ترشيحها لـ 52 جائزة جرامي، ويمثل تمثال ألبوم العام الذي حطم الأرقام القياسية فوزها الرابع عشر.

لم تكن هذه هي الجائزة الوحيدة التي فازت بها سويفت، حيث حصلت على جائزة الحاكي الذهبي لأفضل ألبوم Pop Vocal لـ Midnights، وأعلنت أن لديها ألبومًا جديدًا بعنوان The Tortured Poets Department، والذي سيصدر في 19 أبريل المقبل.