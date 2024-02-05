بالتيزر الرسمي و تحت عنوان "كل وعد"..وائل جسار يشعل حماس الجمهور لأخر أعماله الغنائية

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني وائل جسار التيزر الخاص بأحدث أعمتاله الفنية و هي أغنية بعنوان "كل وعد" وذلك عبر حسابه الخاص، و حمس الجمهور لهذه الأغنية حيث علق على المنشور بالقول : "كل وعد قريباً وائل جسار"، غير كاشف عن موعد طرحها.



و في وقت سابق، نشر وائل جسار، صورة تجمعه بالفنانين المشاركين في حفل "ألحان صلاح الشرنوبي".

وشارك وائل متابعيه صورة له من كواليس بروفة الحفل، ظهر فيها برفقة كل من أصالة وراغب علامة وأسماء لمنور ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.

وأرفق وائل الصورة بتعليق عبر من خلاله عن فرحته بتواجده مع زملائه الفنانين، وكتب قائلاً: "صورة بألف عنوان".

