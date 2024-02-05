بعد نجاحات عديدة في مسيرتها..تكريم مصممة الازياء الإماراتية منى المنصوري في هولندا

ميرنا وليد - بيروت - في خطوةٍ تضيف إلى رصيد الامارات فاعليةً عالمية المستوى، تم تكريم المصممة الاماراتية العالمية منى المنصوري تكريم جديد يضاف الى سلسلة التكريمات التي حصدتها خلال مسيرتها في عالم الموضه والازياء في المهرجان الاضخم للجوائز والتكريمات في هولندا The Voice Achievers Awards 2023.



يذكر ان المصممة الإماراتية العالمية منى المنصوري هي المصممة العربية الوحيدة التي تم تكريمها وتسليمها الدرع التقديري واختيارها بين جميع مصممات الشرق الاوسط في جوائز The Voice Achievers لعام ٢٠٢٣، وحصدت على تكريمان الاول عن انجازاتها في عالم الموضة والازياء والثاني شهادة تقدير من القيمين على المهرجان لمدى تأثيرها الإيجابي في المجتمع الاماراتي والعربي.



‏