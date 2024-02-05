ياسمين عز تُثير الجدل بزواجها من مسؤول كبير في MBC!

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بزواجها من مسؤول كبير في إحدى القنوات الفضائية.

غابت ياسمين عن تقديم برنامجها “كلام الناس” على قناة “إم بي سي مصر” منذ حوالي شهر، ولم تطل على جمهورها إلا قبل أسبوع بصورة من داخل محل مجوهرات، مما أثار تكهنات حول سبب غيابها. ,ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين غيابها وتحضيرها للزواج، خاصة بعد ظهورها في محل المجوهرات. ,أكدت بعض الحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، اليوم الاثنين، وقوع زواج بين ياسمين عز ومدير عام قناة “MBC مصر” محمد عبد المتعال.

وبحسب هذه الحسابات، فإن ياسمين عاشت قصة حب سرية لسنوات مع عبد المتعال، الذي دعمها مادياً ومعنوياً. ويرجع اختفاء ياسمين حالياً لقضائها شهر العسل في فيلا بالساحل الشمالي، حيث يقيم العروسان هناك إلى حين الانتهاء من تجهيز عيشهما الزوجية في مدينة السادس من أكتوبر. وانهالت التهنئات على ياسمين عز من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما وجه البعض الآخر انتقادات حادة لها لفرق السن بينها وبين زوجها.