ياسمين عز ترد على ما وصفته بالشائعة: "دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت المذيعة ياسمين عز على شائعة زواجها والتي يتم تداولها بين وقت وآخر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام: "دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة، وعندما أتزوج سأعلن أمام العالم لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة يجب أن تعلن عنه".

جدير بالذكر أن ياسمين عز شاركت كممثلة في مسلسل "بره الدنيا" و"الصفعة" بطولة النجم شريف منير، والأول تم عرضه في 2010، أما الثاني فشاهده الجمهور في 2012.

ياسمين عز اعتادت إثارة الجدل بالكشف عن رأيها ووجهة نظرها في موضوعات اجتماعية مختلفة، والدفاع عن الرجل وتقديم النصائح للمرأة في كيفية التعامل مع الزوج، وذلك من خلال حلقات برنامجها "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر.

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