شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جيسون ستاثام The Beekeeper يحقق 107 ملايين دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن The Beekeeper إلى 107 ملايين و350 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 12 يناير الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم The Beekeeper بين 45 مليونًا و 450 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 61 مليونًا و900 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم The Beekeeper يدور حول الحملة الوحشية التي يقوم بها رجل للانتقام، جانب وطني بعد أن تم الكشف عن أنه عميل سابق لمنظمة قوية وسرية تعرف باسم "مربي النحل".

فيلم The Beekeeper من بطولة جيسون ستاثام، إيمي رافير لامبمان، بوبي نادري، جوش هوتشرسن، جيريمي آيرونز، ديفيد ويتس، مايكل إيب، تايلور جيمس، فيليسيا رشاد، جيما ريدجريف، ومن إخراج ديفيد آير، ومن تأليف كورت فيمر.