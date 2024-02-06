هشام جمال: علاقتى بـ ليلى زاهر تطورت مع الوقت.. والأخيرة تؤكد: أول مرة أحب

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، ضيفين في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، وكشف هشام جمال عن بداية علاقته بليلي زاهر وتطورها للخطوبة قائلاً: "أنا طول عمرى بتعامل مع ليلى على إنها زميلتى في الشعل وبنت صاحبى وحبيبى وأخويا أحمد زاهر، وأنا باصص لها بصة معينة مفيهاش أي مشاعر حب وغراميات ومكنش في حاجة وقتها".

وأضاف هشام جمال: "ليلى كانت علطول كل بوستاتها بتقول أخويا الكبير، وفعلا محصلش أى حاجة وقت المسلسل في الجزئين، لحد نقطة معينة الأمور وعلاقة بدأت تتغير شوية يمكن بعد المسلسل بسنة تقريباً لكن مكناش مخبيين على الناس ولا حاجة".

وقالت ليلى زاهر: "هو فعلا مكنش في أي حاجة خالص، ولما كنا بنشتغل سوا كان شغل وزملاء وأصحاب وبشوفه أخويا الكبير، وهشام جدع مع كل الناس ودايما موجود في المواقف الوحشة قبل الحلوة، واكتشفت ده مع الوقت".

وتابعت ليلي زاهر: "وقت المسلسل مكنش في أي حاجة بينا وعلاقتنا تطورت خلال فترة معرفتنا ببعض، وأنا يمكن اكتشفت أن عندى حاجة كنت بحسها بس مش فاهمة ده ايه، وكنت عادى بتكلم مع والدى ووالدى بكل براءة، ودى أول مرة فعلا أحب".

وتفاجأ محبو الفنانة ليلى أحمد زاهر بخطوبتها على الفنان والمنتج هشام جمال، بعدما اجتمع المشاهدون حول قصة حبهما وزواجهما فى إطار درامى كوميدى من خلال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، وهو ما جعل وجود علاقة رسمية بينهما يبدو أمرا مألوفا للجمهور، ويبدو أن علاقة الصداقة والعمل جعلتهما قريبين من بعضهما حتى نشأت قصة الحب التى أعلنت رسميا أمس.