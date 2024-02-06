شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال: علاقتى بـ ليلى زاهر تطورت مع الوقت.. والأخيرة تؤكد: أول مرة أحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حل الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، ضيفين في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة DMC، وكشف هشام جمال عن بداية علاقته بليلي زاهر وتطورها للخطوبة قائلاً: "أنا طول عمرى بتعامل مع ليلى على إنها زميلتى في الشعل وبنت صاحبى وحبيبى وأخويا أحمد زاهر، وأنا باصص لها بصة معينة مفيهاش أي مشاعر حب وغراميات ومكنش في حاجة وقتها".
وأضاف هشام جمال: "ليلى كانت علطول كل بوستاتها بتقول أخويا الكبير، وفعلا محصلش أى حاجة وقت المسلسل في الجزئين، لحد نقطة معينة الأمور وعلاقة بدأت تتغير شوية يمكن بعد المسلسل بسنة تقريباً لكن مكناش مخبيين على الناس ولا حاجة".
وقالت ليلى زاهر: "هو فعلا مكنش في أي حاجة خالص، ولما كنا بنشتغل سوا كان شغل وزملاء وأصحاب وبشوفه أخويا الكبير، وهشام جدع مع كل الناس ودايما موجود في المواقف الوحشة قبل الحلوة، واكتشفت ده مع الوقت".
وتابعت ليلي زاهر: "وقت المسلسل مكنش في أي حاجة بينا وعلاقتنا تطورت خلال فترة معرفتنا ببعض، وأنا يمكن اكتشفت أن عندى حاجة كنت بحسها بس مش فاهمة ده ايه، وكنت عادى بتكلم مع والدى ووالدى بكل براءة، ودى أول مرة فعلا أحب".
وتفاجأ محبو الفنانة ليلى أحمد زاهر بخطوبتها على الفنان والمنتج هشام جمال، بعدما اجتمع المشاهدون حول قصة حبهما وزواجهما فى إطار درامى كوميدى من خلال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، وهو ما جعل وجود علاقة رسمية بينهما يبدو أمرا مألوفا للجمهور، ويبدو أن علاقة الصداقة والعمل جعلتهما قريبين من بعضهما حتى نشأت قصة الحب التى أعلنت رسميا أمس.
وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.
مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.
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