أصبحت بوزن طفلة.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها| من هي؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:48 صباحاً - أثارت الفنانة فاطمة الصفي جدلاً كبيراً، بسبب أحدث ظهور لها عبر مواقع السوشيال ميديا، وبدت خلاله متعبة للغاية وتمتلك نحافة زائدة.

بحيث نشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو على إنستجرام، يظهر بشكل واضح خسارتها الكبيرة للوزن، مما عرضها لمزيد من الانتقادات من الجمهور.

إطلالة صادمة لفاطمة الصفي والجمهور ينتقدها

وبعد مرور فترة، ظهرت الفنانة الكويتية على سناب شات بوجه نحيف ومتعب، مما أثار قلق الجمهور من حالتها الصحية، متسائلين عن سبب نحافتها المفرطة ومطالبتها بعودة نشاطها السابق وملامحها وجمالها المفعم بالحياة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو ، حيث جاءت أحد التعليقات : “أحس نحفها مرضي مو طبيعي”. وجاء تعليق آخر : ” كانت تجنن ليش النحف هذا”.

فاطمة الصفي تكشف سبب خسارتها الوزن

الحديث عن فقدان فاطمة الصفي للوزن ليس جديداً، وفي كل لايف جديد لها على تيك توك أو سناب شات، يعود الحديث بين المتابعين عن الموضوع.

وفي وقت سابق، وخلال تواجدها في العلا لـ أول مرة ضمن مهرجان Azimuth، والتي أطلت فيه بعدد من الـ outfits، لاحظنا خسارتها الكبيرة للوزن، وسألها ET بالعربي عن السر.

من هي فاطمة الصيفي؟

حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية».

وقامت بإخراج عدد كبير من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.

وكانت أول مشاركة لها في مسلسل تلفزيوني مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل ” الخراز” خلال دور ثانوي، إلا أن البداية الحقيقية والتي حققت فيها النجاح كانت في مسلسل ” فضة قلبها أبيض”.

تزوجت فاطمة الصفي من زميلها بالمعهد المخرج سامي بلال، وقد انفصلا بعد زواج استمر خمس سنوات.

الخليج 365

الخليج 365

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