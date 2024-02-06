ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية ديمي لوفاتو بأخر إطلالتها على متابعيها بلوك أسود رائع من خلال صورة نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت مرتديةً فستان باللون الأسود طويل و ضيق من دون أكمام سرابليس ذات تصميم مميز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج حاد أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، احتفلت المغنية الأميركية ديمي لوفاتو وكاتب الأغاني جوردان لوتس، بخطوبتهما في لوس أنجلوس، وبحضور عائلتيهما، وذلك بعد مرور أكثر من عام على مواعدتهما.
وتحدث ممثل لوتس للصحافة، مؤكداً خبر الخطوبة، ومشيراً إلى أن لوتس قدم خاتم ألماس على شكل كمثرى مصممًا خصيصًا لعروسه.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أسود بغاية الأناقة.. ديمي لوفاتو تتالق بجمالها و أنوثتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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