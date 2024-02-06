شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى بدر يشارك فى مسلسلين بدراما رمضان.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان مجدى بدر حالة انتعاشة فنية قوية حيث يشارك فى عملين فنيين فى توقيت واحد سيظهر خلالهما خلال شهر رمضان 2024 العمل الأول هو مسلسل "ألف ليلة وليلة " بطولة ياسر جلال ويجسد دور صديق الشيخ عبد الأحد، والعمل الثانى الذى سيخوض به خلال شهر رمضان هو مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، والذى سيجسد فيه دور محامى محترم يحارب العمل المحرم.

كان تألق الفنان مجدى بدر فى شخصية "بلال شامة" العام الماضى بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، وهو المسلسل الذى لاقى نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربى، من تأليف وإخراج محمد سامى.

مجدى بدر

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح ، ونخبه من النجوم ، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.