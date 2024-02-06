فن ومشاهير

18 ثانية تشويقية للموسم الثانى من Squid Game.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن أول لقطات تشويقية للموسم الثانى من مسلسل Squid Game، من خلال الحساب الرسمي للمنصة على موقع التغريدات X، والذى وصلت مدته إلى 18 ثانية.


Squid Game 2

 

وذلك بعدما كشفت منصة نيتفلكس عن طاقم الممثلين الأساسيين في الموسم الثاني من مسلسل Squid Game، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيعود كل من Lee Jung-Jae و Lee Byung-Hun  و Wi Ha-Jun  و Gong Yoo.

وسيشمل اللاعبون الجدد الذين تمت إضافتهم إلى الموسم الجديد من Squid Game، كل من Yim Si-Wan و Kang Ha-Neul و Park Sung-Hoon و Yang Dong-Geun، وإلى الان لم يكشف عن الشخصيات التي سيلعبونها.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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