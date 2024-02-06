فتاة فلسـ طينية تحدث ضجة واسعة.. الشبه بينها وبين بيلا حديد هائل

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة فلسـ طينية صغيرة، أحدثت ضجة واسعة بين الجمهور وذلك للشبه الكبير بينها وبين عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسـ طينية بيلا حديد.

وكانت قد أعلنت العلامة التجارية العالمية "ديور" فسخ عقدها مع عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسـ طينية بيلا حديد، وذلك بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسـ طينية، وإستبدالها بعارضة أزياء إسـ رائيلية تدعى ماي تاغر.

وأعلنت ديور أن فسخ العقد هذا سيكون بمثابة عقاب لـ بيلا على آرائها الداعمة لفلسـ طين.

وبالرغم من أنها كانت على معرفة بأنها ستخسر عقدها، بعد أن كانت سفيرة ديور منذ عام 2016، قالت بيلا حديد: "لا يمكن اسكاتي بعد الآن فالخوف ليس خياراً إن شعب فلسطين وأطفالها وخصوصاً في غز ة لا يستطيعون تحمّل صمتنا، نحن لسنا شجعان بل هم الشجعان".

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