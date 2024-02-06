هيثم نبيل يطرح أغنيته الجديدة "كان لينا ناس".. اليوم

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب هيثم نبيل أحدث أغانيه التي تحمل اسم "كان لينا ناس" اليوم الثلاثاء، ضمن أغانى ألبومه الجديد "زى زمان" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وكان المطرب والملحن هيثم نبيل طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل سم "دب هب" من ألبوم "زى زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ومن المقرر يتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغان، يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

جدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاحا ورواجا كبيرين، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".