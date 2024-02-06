باريس هيلتون ترفض تقبيل زوجها على السجادة الحمراء

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو عارضة الأزياء والممثلة العالمية باريس هيلتون بدت فيه وقد رفضت تقبيل زوجها على السجادة الحمراء، وأثار هذا الأمر حيرة الجمهور.



وكانت باريس هيلتون قد أعلنت عن السبب وراء لجوئها إلى "أم بديلة" لإنجاب ولديها.

وأكدت باريس أنها تعرضت للإغتصاب والتحرش الجنسي في طفولتها، ما جعلها تعاني من الصدمة ونوبات الهلع، وقالت: "حين أتواجد في عيادة الطبيب لتلقي حقنة أو أي شيء آخر، أُصاب حَرفياً بنوبة ذعر بحيث لا أستطيع التنفس".

وأكدت أنها تعرضت لإنتهاكات عديد أثناء تواجدها في مدرسة داخلية للمراهقين المضطربين في ولاية يوتا، كما تعرضت للإغتصاب على يد شاب اصطحبها من مركز تجاري إلى منزله، حيث خدرها واعتدى عليها.