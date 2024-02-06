بعدما كان من المخطط ان تعرض قناة ShowTV مسلسل “العبقري” في الفترة القادمة يوم الثلاثاء، فاجأت شركة الانتاج القمر الجمهور بقرار تأجيليها العمل الدرامي الى الموسم القادم.
هذا القرار فاجأ جمهور النجم التركي اراس بولوت اينملي، الذي يلعب بطولة المسلسل، ما دفع بشركة الانتاج Ay Yapım لاصدار بيان جاء فيه: “تجهيزاتنا مستمرة لمسلسل العبقري الذي سيكون من بطولة اراس بولوت اينملي والعمل مستمر على تشكيل الكاست والتحضيرات الأولية. التصوير سيبدأ في أشهر الصيف وسيعرض في سبتمبر على ShowTV”.
تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا
كما أفادت التقارير ان قناة Showtv ستعرض مسلسل “بهار” من بطولة ديميت افجار يوم الثلاثاء وقد تم تداول بوستر العمل عبر مواقع التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور التركي اراس بولوت اينملي يُصدم بقرار شركة القمر… فماذا حصل في الساعات الماضية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.