جمهور التركي اراس بولوت اينملي يُصدم بقرار شركة القمر… فماذا حصل في الساعات الماضية؟

بعدما كان من المخطط ان تعرض قناة ShowTV مسلسل “العبقري” في الفترة القادمة يوم الثلاثاء، فاجأت شركة الانتاج القمر الجمهور بقرار تأجيليها العمل الدرامي الى الموسم القادم.

هذا القرار فاجأ جمهور النجم التركي اراس بولوت اينملي، الذي يلعب بطولة المسلسل، ما دفع بشركة الانتاج Ay Yapım لاصدار بيان جاء فيه: “تجهيزاتنا مستمرة لمسلسل العبقري الذي سيكون من بطولة اراس بولوت اينملي والعمل مستمر على تشكيل الكاست والتحضيرات الأولية. التصوير سيبدأ في أشهر الصيف وسيعرض في سبتمبر على ShowTV”.

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كما أفادت التقارير ان قناة Showtv ستعرض مسلسل “بهار” من بطولة ديميت افجار يوم الثلاثاء وقد تم تداول بوستر العمل عبر مواقع التواصل.