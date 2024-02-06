إليكم أبرز إطلالات رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال أوروبا.. تميزت بأناقتها وجرأتها

ميرنا وليد - بيروت - تشارك ملكة جمال السعودية لعام 2023 رومي القحطاني الجمهور جزءاً كبيراً من تفاصيل حياتها اليومية. نور عريضة بأقوى رد على متنمرين سخروا من نحافتها

وكانت قد شاركت مؤخراً بمسابقة ملكة جمال أوروبا، ونشرت عبر حسابها الخاص، عدة صور وثقت فيها هذه المشاركة، وعبرت عن حماسها لهذه التجربة الجديدة.

إليكم أبرز إطلالات رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال أوروبا لعام 2023، والتي تميزت بأناقتها وجرأتها، ومن المقرر أن تقام المسابقة في الفترة المقبلة في إسبانيا.

وقد تصدرت رومي القحطاني الترند خلال مشاركتها في حفل مسابقة ملكة جمال الكوكب لعام 2023، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في ولاية لوس أنجلوس.

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