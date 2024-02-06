مايلي سايرس: "نسيت ارتداء الملابس الداخلية!"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت النجمة العالمية مايلي سايرس الجدل بين الجمهور بعد تعليقها على منحها جائزتي GRAMMYs في مسيرتها، اذ قالت: "لا أعتقد أنني نسيت ان اشكر أحداً، لكن ربما نسيت ان ارتدي الملابس الداخلية، الوداع!".



وكانت قد إرتدت مايلي فستاناً مستوحى من العصور القديمة، باللون الذهبي، وشفاف ولم يغطي من جسمها إلى المناطق الحساسة، وإعتمدت معه تسريحة شعر غريبة، واعتبر كثيرون أن الفستان فاضح وكشف عن جسمها بشكل واضح.

وحصدت مايل سايرس جائزة أفضل أغنية في الحفل عن أغنيتها "Flowers" التي أطلقتها منذ عام تقريباً.