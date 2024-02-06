ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان هشام جمال عن كيفية انتشار خبر قراءة فاتحته على الممثلة ليلى أحمد زاهر، قائلا: "الخطة كانت إن قراءة الفاتحة تبقى مقتصرة على أسرتها وأسرتي فقط، وليلة قراءة الفاتحة كلمت ليلى وفهمت إن في تحضيرات بتحصل، وقالت إنها حاجات بسيطة وشوية أكل وتظبيط لشكل المكان".
وأضاف: "بدون الدخول في تفاصيل في حد من اللي ليلى حبيبتي جابتهم صور في البيت بدون إذن ونزل الصورة على تيك توك، وظهر إنه بيت أحمد زاهر من الصور والخبر انتشر".
وجاء حديث هشام جمال مع الممثلة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام جمال يعترف: "هناك من سرّب هذه الصورة" وماذا قالت ليلى أحمد زاهر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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