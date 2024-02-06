شاهد شقيقة بدور البراهيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحدث ظهور لشقيقة مشهورة سناب شات بدور البراهيم، “أبرار”.

وقد جذبت أبرار الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا ذهبيًا ذا تصميم أنيق، ووضعت مكياجًا هادئًا وتسريحة شعر مميزة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، حيث أعربوا عن إعجابهم بجمال أبرار وإطلالتها الجذابة.

وقارن بعض المتابعين بين أبرار وشقيقتها بدور، بينما شبهها البعض الآخر بمشهورة سناب شات “رهف القحطاني”.

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