بالفيديو: هكذا علقت والدة حلا الترك على حبس دنيا بطمة

تمت مشاركة مقطع فيديو لمنى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، حيث عبّرت عن سعادتها بقضية احتجاز الفنانة المغربية دنيا بطمة.

في الفيديو، قالت منى السابر: “لم يترك أحد يوم أمس دون أن يرسل لي فيديو. بالطبع، أنتم جميعًا تعرفون ماذا أعني. صدقوني، أصبحت أضحك، حتى لو كان هذا الأمر صحيحًا أو حقيقيًا، فلنتحلى بالنضج ونستمتع بالحياة”.

أثار الفيديو تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أن منى السابر تشير إلى دنيا بطمة. وعلقت أحدى المغردات قائلة: “لا يُلامها، الحمد لله أخذ العدالة”.

وأضافت مغردة أخرى: “دنيا بطمة تسببت في تفكك العائلة وتشتيتها وحرمت طفلها من أمه، وحفزت وكادت. فلتفرحي، لكن بدون تعابير ساخرة”.