شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف منصور لـ"تليفزيون الخليج 365": بفتخر أنى من شبرا وبعشق تراب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم يوسف منصور ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه عادل عبد الله، وفى لقائه تحدث النجم يوسف منصور عن أفلامه السابقة التي شارك فيها من قبل، لافتًا إلى أنه لو الزمن عاد به مرة أخرى سيقوم بعمل أفلام حقيقية يستخدم فيها التكنولوجيا الحديثة في التصوير والمونتاج، وتحدث في حواره عن علاقته ببناته وأحفاده، مضيفا: أنه يعشق مصر وترابها وأنه من شبرا مصر ويفتخر أنه منها ودائمًا يذهب إلى هناك لاسترجاع ذكرياته وسط أصدقائه القدامى".

وفى حواره كشف منصور عن العديد من أسراره وذكرياته ورأيه فى الانتقادات التى كان يتعرض لها أثناء عرض أفلامه وكما تحدث عن تجرته مع مرض السرطان وكيف انتصر عليه وما هو جديده خلال الفترة المقبلة ورأيه فى سينما هذا العصر.

يذكر أن قال الفنان يوسف منصور، إن أول فيلم قمت بتمثيله كان دوري فيه أخرس وهو فيلم العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية حيث كنت أعيش في أمريكا منذ طفولتي وحتى سن 34 عاماوكشف منصور مؤخرا خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "ليس عندي موهبة التمثيل" ودخلت الفن بالصدفة من خلال المخرج إبراهيم عفيفي حيث التقيت به على المقهى وتعرفنا على بعض ورشحنى لأداء دور صغير في فيلم العجوز والبلطجي.وأضاف منصور: أقنعت أحمد رمزي بتمثيل فيلم قط الصحراء بعد اعتزاله التمثيل مدة استمرت 20 عاما، وكنت أخشي توجيه رمزي في أول أيام التصوير إلا أنني فوجئت به يقول لي "خدامك".أسرار وكواليس ومفاجآت أخرى كشفها الفنان يوسف منصور خلال اللقاء متحدثا عن علاقته الخاصة بالفنانة نيللي موجها رسالة لها قائلا " ربنا يخليها ويحافظ عليها".كما كشف منصور خلال اللقاء لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة انجي عبدالله موضحا أسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض.

وفي مفاجأة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء أنه دخل مجال الفن وهو لا يمتلك موهبة التمثيل، مشيرا إلى أن هناك فارق بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بنفس المشاه