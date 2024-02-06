شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نور النبوى مع كرة القدم ما بين الدراما والسينما.. من نقل عام إلى الحريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم الحريفة تحقيق إيرادات مميزة في شباك التذاكر، فبعدما تصدر الإيرادات يوميًا تخطت إجمالي إيراداته مؤخرًا حاجز الـ 45 مليون جنيه، وهو الفيلم الذى يبرز فيه نور النبوى مع كرة القدم تحديدًا، والتي باتت فأل حسن عليه خاصة أنه سبق وشارك في الدراما بشخصية لاعب كرة قدم أيضًا.

الحكاية بدأت عام 2022 مع مسلسل نقل عام بطولة الفنان محمود حميدة، ولعب فيه نور النبوى شخصية شاب يحلم بلعب كرة القدم، ويجمع الكرات في أحد الأندية قبل مشاهدته من قبل المدرب الذى اندهش مما يمتلكه الشاب من موهبة كبيرة ليمنحه الفرصة.

ومن الدراما للسينما بعدما ظهر في فيلم الحريفة مرة أخرى مع كرة القدم، ليحقق العمل نجاحاً كبيراً وإيرادات كبيرة.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى .

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ويحلمون معا أن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.