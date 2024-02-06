معالي المستشار تركي آل الشيخ يعلن استضافة “موسم الرياض” بطولة جديدة للتنس 6 Kings Slam””

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) عن إقامة بطولة كأس تنس جديدة ” ٦ Kings Slam” في أكتوبر القادم، ضمن موسم الرياض ٢٠٢٤.

ويبلغ مجموع الألقاب التي يملكها المشاركون في البطولة حوالي ٥٠ لقبًا في بطولات Grand Slam وتضم البطولة ٦ من نخبة اللاعبين الرجال في العالم، بما في ذلك المصنف الأول عالميًا حاليًا وأفضل لاعب تنس الرجال على الإطلاق نوفاك دجوكوفيتش، بطل فرنسا والولايات المتحدة المفتوحة حاليًا وحامل ٢٤ فوز في بطولات Grand Slam. كما تضم البطولة اللاعب رافاييل نادال، الحائز على ٢٢ لقبًا في بطولات Grand Slam وأحد أفضل اللاعبين الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق.

ولدى سؤاله عن شعوره تجاه العودة إلى الرياض، قال دجوكوفيتش: “أنا متحمس للعودة إلى الرياض واللعب أمام كل جماهيري في السعودية.” وأعرب نادال عن سعادته بالمشاركة في “٦ Kings Slam” بقوله: ” أنا متحمس جدًا للعب لأول مرة في الرياض، بعد أن سبقني في ذلك بعض لاعبي التنس الآخرين.”

وسيشارك في البطولة حامل لقب Wimbledon، كارلوس الكاراز، الحائز على كأس موسم الرياض للتنس ٢٠٢٣، والمصنف الثاني عالميًا في التنس حاليًا، والذي أعرب عن سعادته بالعودة إلى الرياض قائلًا: “أنني سعيد جدًا بالعودة إلى الرياض لأظهر أفضل مهاراتي”.

إلى جانب حضور اللاعب دانييل ميدفيديف، الفائز السابق ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة والمصنف الثالث عالميًا حاليًا، والذي صرّح: “أنا متحمس جدًا للعودة إلى السعودية، فمنذ رحلتي الأولى لها في عام ٢٠١٩، عدت عدة مرات وأتطلع إلى أن أصبح جزءً من هذا الحدث الجديد، إن وجود أفضل لاعبي التنس في العالم في مكان واحد هو أمر مثير، لا يسعني الانتظار حتى ألتقي بالجميع”.

وسيتواجد اللاعب جانيك سينر المصنف الرابع عالميًا حاليًا، والذي تغلب للتو على ميدفيديف ليحصد بطولة أستراليا المفتوحة مطلع هذا العام، وهو أول لقب له في البطولات الأربع الكبرى، حيث علّق قائلًا: “أنا متحمس جدًا للعب في الرياض للمرة الأولى مع مجموعة من اللاعبين الذي سيكون من الممتع اللعب معهم، وانا أتطلع لذلك”.

وسيظهر صاحب الموهبة الدنماركية الناشئة والمصنف السابع عالميًا حسب رابطة محترفي التنس هولجر رون جنبًا إلى جنب مع دجوكوفيتش المحترف، رافائيل نادال. وصرّح اللاعب هولجر رون أنه سعيد بهذه الفرصة “يسعدني أن آتي إلى الرياض لأول مرة للتنافس ضد هذه المجموعة الرهيبة من اللاعبين”.

ويأتي الإعلان عن البطولة الجديدة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها “موسم الرياض” في استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، إضافة إلى استضافة أهم البطولات بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العالميين، حيث سجل الموسم أرقاماً مميزة في الحضور من الزوار ومحبي هذه الرياضات.

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نبذات عن اللاعبين

يشتهر اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف رقم واحد في العالم من قبل رابطة محترفي التنس (ATP)، بموهبته الفذة. وقد حطم وحافظ على جميع الأرقام القياسية الممكنة تقريبًا، حيث فاز بـ ٩٨ لقبًا فرديًا طوال حياته المهنية، بما في ذلك ٢٤ لقبًا رئيسيًا، و٤٠ بطولة ماسترز للاعبي التنس المحترفين ١٠٠٠ لقب، بالإضافة إلى رقم قياسي بسبعة نهائيات للاعبي التنس المحترفين. ويحافظ نوفاك على صدارة تصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين منذ ٤١٠ أسبوع ويتقدم بفارق ١٠٠ نقطة عن أقرب منافسيه.

ويتمتع اللاعب الإسباني رافائيل نادال بتاريخ طويل من الانتصارات ويُعتبر أحد عظماء هذه الرياضة عبر التاريخ. أمضى ٢٠٩ أسبوعًا كاللاعب الأول عالميًا على مدار مسيرته الطويلة وفاز بـ ٩٢ لقبًا فرديًا طوال مسيرته، بما في ذلك ٢٢ لقبًا في Grand Slam.

ويعد كارلوس الكاراز البالغ من العمر ٢٠ عامًا واحدًا من أكثر المواهب إثارة في العالم، حيث حصل على أكبر لقبين رياضيين في مسيرته الشابة عندما فاز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة ٢٠٢٢ ولقب فردي الرجال في بطولة Wimbledon في ٢٠٢٣.

ويمتاز دانييل ميدفيديف، أفضل لاعب في رابطة محترفي التنس (ATP) على مستوى العالم لمدة ١٦ أسبوعًا في عام ٢٠٢٢. وفي عام ٢٠٢١، حقق أول بطولة كبرى له ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس في نيويورك، وفاز بـ ٢٠ لقبًا فرديًا في جولة ATP العالمية، بما في ذلك نهائيات جولة ٢٠٢٠.

ويعد اللاعب الإيطالي المحترف جانيك سينر الرابع عالميًا حسب تصنيف رابطة محترفي التنس، وحاز على عشرة ألقاب في جولة رابطة محترفي التنس للفردي من ضمنهم لقب “ماسترز ١٠٠٠”، ولقب بطولة استراليا المفتوحة.

ويحتل اللاعب الدنماركي هولجر رون المرتبة السابعة عالميًا حسب تصنيف رابطة محترفي التنس، ويعتبر أحد أكثر مواهب التنس الجديدة إثارة في العالم، حيث فاز بأربعة ألقاب منذ احترافه في عام ٢٠٢٠، بما في ذلك لقب باريس ماسترز ١٠٠٠ في عام ٢٠٢٢.