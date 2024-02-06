الأمير هاري في خطوة عاجلة بعد تشخيص الملك تشارلز بالسرطان

على الرغم من الخلافات التي طالت علاقتهما في الفترة الماضية، يُخطط دوق ساسكس الأمير هاري للسفر إلى المملكة المتّحدة لرؤية والده االملك تشارلز بعد تشخيص اصابته بمرض السرطان.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” ان الأمير هاري أقلع من مطار لوس أنجلوس الدولي وهو متجّه إلى لندن ليكون الى جانب الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وتابعت الصحيفة ان الملك تشارلز اتصل شخصيًا بالامير هاري ليخبره باصابته بالسرطان، فما كان من دوق ساسكس الا ان توجّه مباشرة على متن طائرة الى المملكة المتحدة ليكون الى جانبه.

ومن غير المعروف ما إذا كان هاري سيرى شقيقه الأمير وليام أو أميرة ويلز، التي تتعافى من عملية جراحية خطيرة في البطن. لكن الخبراء قالوا إنهم يأملون في أن تؤدي رحلة هاري في اللحظة الأخيرة إلى التقارب بين هاري وتشارلز ووليام.

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تأتي هذه الأنباء عن لقاء الأب وإبنه الأصغر قريبًا بعد أن أعلن قصر “باكنغهام” أن الملك تشارلز قد تمّ تشخيصه بالإصابة بمرض السرطان، الذي تم اكتشافه أثناء علاجه من “تضخّم البروستات” الشهر الفائت.

قصر باكنغهام اصدر بيانًا في الساعات الماضية جاء فيه: “أن الملك تشارلز قد بدأ بالفعل جدولاً زمنياً من العلاجات الدورية بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان، وخلال هذا الوقت نصحه الأطباء بتأجيل الواجبات الرسمية التي تتطلب التواجد العلني”.

وتابع البيان “ان الملك ممتن لفريقه الطبي على التدخل السريع والعاجل الذي تمكن من تشخيص اصابته بالسرطان، خلال علاجه لتضخم البروتستات في المستشفى الشهر الفائت. والملك يتعاطي بشكل ايجابي تمامًا بشأن علاجه ويتطلع للعودة إلى الواجبات العامة بالكامل في أقرب وقت ممكن”.

وأشار القصر إلى أن الملك تشارلز، البالغ من العمر ٧٥ عاماً، قرر الكشف عن تشخيصه بهذا المرض بهدف التوعيّة وتجنُّب الإشاعات والاستنتاجات حول مرضه، إضافة الى مساعدة المرضى بالسرطان على رفع معنوياتهم.

البيان لم يكشف نوع السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز، إلا أنه من المرجّح ان يكون سرطان البروستات، خاصة وأن الملك خضع لعملية جراحية على أثر تضخم البروستات الشهر الفائت.

نذكر ان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل غادرا الأراضي البريطانية منذ العام ٢٠١٨ إثر تخليهما عن واجباتهما الملكية.

ولم يُعرف حتى الآن ان كانت ميغان ماركل وطفلَيها سيحضرون بصحبة الأمير هاري لزيارة الملك تشارلز في لندن خصوصاً ان عائلة الامير هاري لم تصدّر أي بيان رسمي بهذا الأمر.

كما نذكر ان العلاقة بين الملك تشارلز وابنه الأصغر هاري متوتّرة منذ فترة، بعد ان أصدر هاري كتاباً بعنوان “الاحتياطي” SPARE، في العام الماضي وانتقد فيه العائلة المالكة وكشف اسراراً عن والده وشقيقه الأمير وليام.