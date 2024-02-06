ماهلاغا جابري تطل بملابسها الداخلية على الثلج.. جلسة تصوير تعرضها للإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - أطلت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري على الجمهور بمجموعة صور مثيرة للجدل، حيث بدت وهي ترتدي ملابس داخلية باللون الأسود على الثلج، ونسقت معها جاكيت قصيرة باللون الأسود أيضاً وحذاء شتوي وقفازات.

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جلسة التصوير هذه عرضت ماهلاغا لموجة إنتقادات واسعة.

وقد إحتفلت ماهلاغا جابري بعيد ميلاد والدتها، وخطفت الأنظار بجمالها وصغر سنها، وأكد الجمهور على إعجابهم بها بشكل كبير.

وعلقت ماهلاغا جابري على المنشور قائلة: "عيد ميلاد سعيد للمرأة الأكثر روعة التي أعطتنا الحياة ثم كرست حياتها لضمان أن تكون حياتنا مليئة بالحب والفرح والفرص التي لا نهاية لها. إن تضحياتكم ودعمكم الذي لا يتزعزع وحبكم اللامحدود قد ساهمت في تشكيل ما نحن عليه اليوم. في هذا اليوم المميز، لا أحتفل بميلادك فحسب، بل أيضًا بالحياة الاستثنائية التي عشتها من أجلنا.

أمي، لقد أعطيت كل ما لديك، والآن حان دوري. أعدك أن أضع كل قوتي لضمان حياة مريحة وسعيدة لك. رفاهيتك هي أولويتي، تمامًا كما جعلت رفاهتنا هي أولويتك. تحية للأم التي تستحق كل السعادة في العالم. احبك جدا".