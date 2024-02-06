ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الدكتورة يومي الجمهور بحديثها عن عدم قدرتها على التعبير عن المشاعر بالقول: "ما أعرف أعبر عن مشاعري لا الفرح ولا الحزن، وحتى الشخص اللي أحبه يمكن كل 3 سنوات بقوله إني أحبك".
على صعيد آخر كانت قد أطلت الدكتورة يومي بـ فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".
ولاقى هذا الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة يومي: "حتى الشخص اللي بحبه يمكن كل 3 سنوات بقوله بحبك"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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