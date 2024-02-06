الدكتورة يومي: "حتى الشخص اللي بحبه يمكن كل 3 سنوات بقوله بحبك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الدكتورة يومي الجمهور بحديثها عن عدم قدرتها على التعبير عن المشاعر بالقول: "ما أعرف أعبر عن مشاعري لا الفرح ولا الحزن، وحتى الشخص اللي أحبه يمكن كل 3 سنوات بقوله إني أحبك".



على صعيد آخر كانت قد أطلت الدكتورة يومي بـ فيديو على موقع التواصل الإجتماعي، كشفت فيه عن تعرضها لحرق من الدرجة الثالثة، بعد ان دعت على نفسها بذلك، اذ قالت في الفيديو: "دعيت مزح اني احترق و احترقت من الدرجة الثالثة".

ولاقى هذا الفيديو نسبة مشاهدة كبيرة.