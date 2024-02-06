والدة حلا الترك بأول تعليق على سجن دنيا بطمة- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، فيديو لها أعربت فيه عن سعادتها بسجن الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وقالت منى السابر: "لم يترك أحد يوم أمس دون أن يرسل لي فيديو. بالطبع، أنتم جميعًا تعرفون ماذا أعني. صدقوني، أصبحت أضحك، حتى لو كان هذا الأمر صحيحًا أو حقيقيًا، فلنتحلى بالنضج ونستمتع بالحياة"، إلا أن منى السابر لم تذكر إسم دنيا بطمة.

وكانت وثّقت صحيفة "هسبرس" المغربية لحظة القاء القبض على دنيا بطمة ونقلها بسيارة الشرطة الى سجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن التي ستصل الى فترة عام كامل.

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