ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بمظهر طبيعي دون استخدام أي فلتر أو تعديلات على ملامح وجهها خلال زيارتها لمعرض العطور في حفر الباطن.

وتألقت حليمة في الفيديو بعباءة زرقاء مطرزة بالرسوم الأنيقة، ووضعت على رأسها طرحة حمراء مع إظهار جزء من شعرها.

ولاقت حليمة ترحيبًا واسعًا من زوار المعرض، حيث ازدحم حولها الكثير من الأشخاص الراغبين في التقاط الصور التذكارية معها.

ويُعد ظهور حليمة بولند بمظهرها الطبيعي خطوة جريئة تُظهر ثقتها بنفسها وتقبلها لجمالها الطبيعي دون الحاجة إلى التعديلات والتجميل المبالغ فيه.

ويُشكل هذا الموقف مثالًا إيجابيًا للجمهور، خاصةً للفتيات الشابات، لتعزيز ثقتهن بأنفسهن وتقبلهن لجمالهن الطبيعي دون الحاجة إلى مقارنة أنفسهن بالآخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ازدحام شديد حول حليمة بولند في معرض عطور بحفر الباطن.. والأخيرة تظهر بدون فلتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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