الخميس والجمعة.. "سولد أوت" يعرض احتفالية للتعريف بمقامات الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعرض برنامج "سولد أوت- كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة "CBC"، احتفالية كبرى للتعريف بمقامات الموسيقى العربية، وذلك على مدار حلقتين يومي الخميس والجمعة المقبلين.

الاحتفالية يحييها المطرب الكبير مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، وتقام بأوركسترا خاص بقيادة المايسترو عزيز المصري.

يشارك في احتفالية "سولد أوت" مجموعة من أقدم وأمهر العازفين المصريين ويتنوع العرض ما بين مقطوعات موسيقية لمحمد عبدالوهاب وفريد الأطرش وأغاني لأم كلثوم ومحمد عبدالمطلب ومحمد فوزي وغيرهم من الفنانين المصريين العظماء.

البرنامج يقدم ليلة موسيقية خاصة توثق جمال الموسيقى العربية وتحمل التنوع، وتُعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.