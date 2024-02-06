فن ومشاهير

الأربعاء.. ثنائي العود في أمسية فنية على المسرح الصغير بدار الأوبرا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية بعنوان "هموم الوطن وأطفال فلسطين" للشاعر الدكتور عصام خليفة وتديرها شاهيناز جاويش، ويتخللها فقرة فنية لثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف وذلك في السابعة مساء الأربعاء 7 فبراير على المسرح الصغير .

تتضمن الأمسية مختارات من أعمال عصام خليفة فى مجال الشعر في لقاء مع الموسيقى، منها: قصيدة الأرض، العطر وغيرها .

يذكر أن الشاعر عصام خليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الدراسات العليا فى إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويلز بلندن، نال عدة جوائز فى مجال الشعر ومثّل مصر فى العديد من المؤتمرات، وصدر له خمسة دواوين، عضو اتحاد كتاب مصر وغرفة تنمية الموارد البشرية المصرية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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