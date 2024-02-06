شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 8.. عمر يرفض تأجير رحم للإنجاب ونوح يحاول إنقاذ المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على قناة cbc ومنصة Watch it الرقمية تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث يهجم عاطف (أمير صلاح الدين) على مصنع الحاج حلمى (أحمد صيام) بصحبة بلطجية، بعد طرده منه، ويضربون الحاج حلمى ونوج (محمود حجازى) وسرقوا سيارات البضاعة ليقع حلمى فى ورطة بسبب التزاماته مع التجار.

ويحاول نوح مساعدة الحاج حلمى والتصرف فى مورد للدقيق والسكر، ويعد التجار بتلبية طلبياتهم لكن يصبروا لمدة أسبوع، ويكتب على نفسه وصولات أمانه، وفى الجانب الآخر يقع مالك ابن هاشم (هشام إسماعيل) ودهب (عبير صبرى) في ورطة جديدة بسبب الهاكرز على اللاب توب ويطلب منه دفع 2000 دولار يحاول مالك سرقة المبلغ من غرفة والدة ويجد خاتم الماس ويسرقه.

وخلال الأحداث يوافق عمر (محمد على رزوق) على رغبة زوجته وفاء (رجوى حامد) بأن تأتى بفتاة وينجب منها زوجها طفلا وتحصل عليه لتربيته، لكن يرفض أن يكون ذلك بدون زواج لأن تأجير الرحم حرام شرعاً، وحتى يكون هذا الطفل ابن حلال لكن وفاء تغضب لشعورها بأن زوجها يريد الزاوج عليها.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها.