شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك أول محطات الترويج لـ Dune: Part Two.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجولة العالمية للترويج لـ فيلم Dune: Part Two رسميًا، في مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث حضر العرض الخاص كل من نجوم الفيلم زيندايا وتيموثي شالاميت، أوستن بتلر وفلورنس بيو وجوش برولين، بجانب مخرج الفيلم دينيس فيلنوف.



Dune: Part Two

على أن تستمر الجولة الصحفية العالمية في باريس ولندن مع العرض العالمي الأول وأبو ظبي وكوريا ومدينة نيويورك، حيث ستنتهي بالعرض الأول في الولايات المتحدة.

وارتدت زيندايا فستانًا مخصصًا من Torishéju، وتيموثي يرتدي من هيرميس، وفلورنسا ارتدت جالفان، أما أوستن فارتدى جيفنشي.

وسيطرح Dune: Part Two في دور العرض السينمائية حول العالم في 1 مارس المقبل، يعيد العمل عددا كبيرا من أبطال الجزء الأول ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

كان نصيب فيلم Dune هو نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لـ عام 2022، حيث فاز العمل بـ 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقم كبير سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.