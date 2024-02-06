فيديو نادر للدكتورة خلود من طفولتها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للدكتورة خلود، يظهرها وهي طفلة،

وردّت على سؤال مقدم البرنامج عن اسمها فقالت: " خلود وليد خالد"، كاشفة عن موهبتها بالرسم وانها في الصف الثاني.



وقد نال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كشف عارض الأزياء الأردني أمين الغباشي، وزوج الدكتورة خلود، عن قيمة ثروته خلال حديثه مع الإعلامي محمد الدريم.

وقال الغباشي إن ثروته تبلغ 12 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 150 مليون ريال سعودي أي حوالي 40 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى بعض الممتلكات والعقارات التي يملكها أيضاً.