فرقة "سوبرانو" في حفل شتوي بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ أولى حفلات فريق "SopranoBand"، على مسرح معهد الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك.



وتعتبر فرقة سوبرانو للموسيقى والغناء واحدة من الفرق المصرية المحترفة في الأونة الأخيرة، حيث بدأت الفرقة في نهاية عام 2023، تحت إشراف وتدريب وقيادة الاستاذ الدكتور أحمد سالم، وإدارة الفنان محمد حسين.



وتهدف الفرقة للحفاظ على الذوق العام والراقي، وتنشغل بالموسيقى العربية والتراث، وتطوير التراث في بعض الأحيان وإعادة تقديمه برؤية جديدة وعصرية.