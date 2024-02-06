محمد رمضان ينشر صورة مع رجل الأعمال نجيب ساويرس ويعلق:"يا أعز الصحاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعاد الفنان محمد رمضان نشر صورة تجمعه برجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وكان نشرها "ساويرس"، عبر حسابه الرسمي بموقع"x"، وهنأ رمضان قائلا :"ألف مبروك يا صديقي" ،بمناسبة تنصيبه سفيرًا لـ"CAF".

وعلق محمد رمضان على الصورة:"دايما سباق يا أعز الصحاب، أول الناس اللي باركتلي ومن أول الناس اللي بشرتني".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، تنصيب النجم محمد رمضان سفيرا رسميا له، وذلك من خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع انستجرام.

وقال رمضان عبر انستجرام: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للاتحاد الإفريقية لكرة القدم - كاف".

وكان محمد رمضان، قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقدم رمضان، الأغنية الرسمية للبطولة وشاركه في غنائها النيجيرية يامي آلايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

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