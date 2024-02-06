سمسم شهاب يكشف عن وصية زوجته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان سمسم شهاب عن وصية زوجته الراحلة، وهي إتمام زواج ابنتها الكبيرة.

وكتب سمسم شهاب، عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"، :"وتمر الأيام ولا أملك إلا الصبر والدعاء".

وأضاف:"ابنتي الكبيرة تستعد لإتمام زفافها تنفيذًا لوصية والدتها ولكن من دون عمل أي فرح".

وتابع:" كل خطوة وكل تفصيلة تمر بنا نتمنى وجود زوجتي بيننا، نتمنى أن تقوم بنفسها بتجهيز ابنتها وتجهيز شقتها، ولكنها إرادة الله تعالى، يارب إلهمنا جميعا الصبر في حال أولادي صعب جدا، رحمتك يارب بقلوبهم".

ورحلت زوجة الفنان سمسم شهاب في 26 أكتوبر الماضي بعد صراع مع المرض.

ومن ناحية أخرى طرح الفنان سمسم شهاب أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "شايل الوجع"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء الخميس 11 يناير.

الأغنية كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم هندسة صوتية، محمد جودة، صحافة وإعلام هاجر حسام الدين.

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