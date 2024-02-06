محمد رمضان يشكر نجيب ساويرس على مباركته له بمنصب سفير الإتحاد الأفريقي لكرة القدم

ميرنا وليد - بيروت - شكر الفنان المصري محمد رمضان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بعد تهنئته له بتعييه سفيراً للإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأعاد محمد رمضان نشر الصورة التي تجمعه بـ نجيب ساويرس، وعلق قائلاً: "دايماً سباق يا أعز الصحاب، أول الناس اللي بركتلي ومن أول الناس اللي بشرتني".

وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF، قد أعلن عن تعيين الفنان محمد رمضان سفيراً رسمياً له.

وقال رمضان تعليقاً على خبر تعيينه: "تشرفت وسعدت بتنصيبي سفيرا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف".

وبارك المتابعون لـ محمد رمضان منصبه الجديد.

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