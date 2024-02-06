ميرنا وليد - بيروت - كشفت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن برومو قصير لأغنيتها الجديدة، التي تستعد شيرين لطرحها قريباً.

الأغنية بعنوان "الدهب"، من كلمات تامر حسين وألحان مدين.

وكانت شيرين كشفت سابقاً أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب قدمت مؤخراً فقرة غنائية كانت مفاجأة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم على مسرح بكر سالم في الرياض، وقدمت خلالها مجموعة من أشهر أغانيها، من بينها: "ولا عمري جتلك" و"أنا لا جاية أقولك" و"أنا مش مبيناله" و"أنا مش بتاعة الكلام ده" و"كلام عينيك" و"آه يا ليل".



كانت هذه تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لأول أغاني شيرين عبد الوهاب "الدهب" من ألبومها الجديد- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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