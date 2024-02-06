كريستا ماريا أبو عقل تغني للمرة الأولى النسخة اللبنانية من أغنيتها الفرنسية بتوقيع طوني أبي كرم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الكندية اللبنانية الأصل كريستا ماريا أبو عقل في البرنامج الموسيقي Belle et Bum المذاع على قناة Télé-Québec، حيث غنت أغنيتها الفرنسية الأولى Hier et Demain، والنسخة اللبنانية من الأغنية من كلمات الشاعر اللبناني طوني أبي كرم.



وكانت كريستا ماريا أبو عقل مشتركة برنامج La Voix بنسخته الكندية قد وقعت عقدا مع شركة Maison Kanda العائدة للفنان العالمي Corneille وشريكه Vartin Veronneau في كندا، وأطلقت من خلالها أولى أغنياتها باللغة الفرنسية Hier et Demain من كلمات Sofia de Medeiros والحانها بالاشتراك مع كورنييه وتوزيع Sony.

وتتناول الاغنية موضوع التناقض بين الحداثة والتقاليد، ورغبة الفرد في أن يكون على اتصال بعصره وفي الوقت نفسه يحترم تراثه من الماضي. هذا التناقض يُشكل أرضية خصبة لاستكشاف الصراعات الداخلية، والقرارات الصعبة، والتفاهمات اللازمة للعثور على توازن بين الماضي والحاضر.

وكريستا ماريا كانت قد وصلت الى مرحلة النصف نهائي في برنامج La Voix بنسخته الكندية، ولفتت لجنة التحكيم منذ اولى اطلالاتها بعذوبة صوتها ومزجها الموسيقي الرائع ما بين الشرقي والغربي ما دفع بالنجمين Mario Pelchat و Corneille، الذي اختارت الانضمام الى فريقه، للتنافس على اقناعها للانضمام كل الى فريقه، هي التي تميزت بتفرّدها بالغناء بالعربية من جهة وبحصدها أعلى نسبة تصويت منذ بدء البرنامج وحتى نسخته التاسعة من جهة ثانية.

الشابة المغنية والملحنة وكاتبة الأغاني كريستا ماريا نجحت بجذب الجالية اللبنانية خصوصا والعربية عموما كما الكثير من الكنديين بمتابعة حلقات اشتراكها في البرنامج والتصويت لها حتى باتت فخر بلدها الذي حملته بصوتها وغربتها في كل اطلالاتها حتى بات اسم كريستا اللبنانية مرادفا لكل عمل او مقابلة او حتى لقاء تجريه.

ويعتبر انضمام كريستا ماريا الى Maison Kanda، واطلاقها باكورة أعمالها الفنية Hier et Demain أولى خطواتها نحو الاحتراف وتسجيل بصمة خاصة بها في عالم مليء بالمنافسة.