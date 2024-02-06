ميرنا وليد - بيروت - عايد الإعلامي اللبناني طوني بارود إبنته الكبرى من زوجته السابقة ملكة جمال لبنان كريستينا صوايا، ديا ماريا بعيد ميلادها الـ 19، وشارك الجمهور مقطع فيديو ظهر فيه برفقتها.

وبدت ديا ماريا في الفيديو، شابة جميلة، وعلق طوني بارود قائلاً: "١٩ سنة من الحب من الفرح من الصلا من الشكر لربّنا انو نعم علينا ببنت ضوتلنا حياتنا وصارت بركة البيت..١٩ سنة وهيدي اول مرة منعيد بعاد يا قلبي، بس بعرف انت بمحل بتحبي، مطرح ما عم تدرسي وتحققي أحلامك…انشالله بتشرق شمسك ليل نهار يا روحي ويرافقك النجاح كيف ما برمتي وجك وتتلاقي عطريقك بالناس الطيبين والأوادم..بحبك يا كل العمر".

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة طوني بارود وكريستينا صوايا أصبحت شابة جميلة.. هكذا عايدها والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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