فن ومشاهير

حمدي المرغني ينضم لدراما رمضان 2024 بـ"للأذكياء فقط"

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ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان حمدي المرغني في السباق الدرامي لرمضان 2024 بالمسلسل الكوميدجي “للأذكياء فقط”، مع مجموعة مميزة من نجوم الدراما الكوميدية.

أبطال مسلسل للأذكياء فقط في رمضان 2024

يشارك حمدي المرغني البطولة في “للأذكياء فقط” رنا رئيس، كريم عبد عفيفي المسلسل فكره محمد ناير تأليف فيلمون صبحي، ريمون صبحي، فادي صبحي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي ومن إنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج الفني.

كان قد شارك حمدي المرغني أخبيرًا في مسلسل “أحلام سعيدة” من بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.

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وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة، حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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