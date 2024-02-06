شاهد فيديو يشعل أزمة بين فوز الفهد وصاحبة صالون تجميل.. والفاشينستا الكويتية ترد

اشتعلت أزمة كبيرة بين الفاشينستا الكويتية فوز الفهد وصاحبة صالون تجميل، بعد نشر فيديو إعلاني تم تصويره خلال زيارة فوز للصالون.

ظهرت فوز في الفيديو بملامح غريبة ومبالغ فيها، مما أثار تساؤلات المتابعين.

اتضح لاحقًا أن صاحبة الصالون قامت بتعديل ملامح فوز باستخدام فلتر، بينما ظهرت هي بملامحها الطبيعية.

أثار هذا التعديل غضب محبي فوز، الذين اعتبروه تشويهًا لجمالها.

ردت فوز على الجدل مؤكدة أنها لم تكن ترغب في زيارة الصالون أصلاً، وأن صاحبة الصالون استغلت تواجدها بشكل أساء لها.

وجهت فوز رسالة لصاحبة الصالون، مؤكدة أنها لا تتأثر بمثل هذه الأمور، وأنها لا تهز ثقتها في نفسها.

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