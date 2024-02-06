شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال.."جلال الدولة سلطان المسلمين" بمسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم إسلام جمال على الإنتهاء من تصوير دوره في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في رمضان 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، حيث يتبقى له مشاهد قليلة وينتهى من التصوير كاملا، حيث صور إسلام فى العديد من الديكورات المختلفة بجانب كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين ونيقولا معوض وآخرون .

ويجسد إسلام جمال شخصية محورية في أحداث المسلسل، إذ يقدم شخصية تدعى "جلال الدولة ملك شاه" وهو سلطان المسلمين في أحداث المسلسل المنتظر "الحشاشين" والذى يعد أحد أبرز الأعمال في دراما رمضان المقبل برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية .

إسلام جمال

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، إخراج بيتر ميمى .