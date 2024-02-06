شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية سيرين خاس تشارك فى بطولة مسلسل "مليحة" والعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق مسلسل " مليحة" بطولة النجم دياب العمل بشكل مكثف من أجل الانتهاء من تصويره حسب الجدول المحدد للتصوير، والمسلسل يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضانى، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، والمسلسل مكون من 15 حلقة .

وبدأ صناع العمل التصوير الأسبوع الماضى بمشاهد جمعت كلا من الفنان الدكتورأشرف زكى نقيب الممثلين وحنان سليمان، على أن ينضم باقى فريق العمل للتصوير تباعاً، حيث من المقرر أن يبدأ دياب والفنانة القديرة ميرفت أمين التصوير خلال أيام .

وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ومن المقرر أن تبدأ تصويردورها خلال أيام ، سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة. نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).



سيرين خاس

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.