شكرا لقرائتكم خبر عن "مقبرة نفرتيتي المفقودة".. على شاشة "الوثائقية" فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر فبراير الجارى، الفيلم الوثائقي "مقبرة نفرتيتي المفقودة"، الذي يوثق حياة الملكة المصرية الجميلة نفرتيتي، زوجة الملك أمنحتب الرابع، كاشفًا لغز المقبرة الملكية التي دُفنت فيها، والتي كانت مختبئة خلف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

يستعرض الفيلم - على نحو مثير- مشاهد لمومياء الملكة نفرتيتي، التي عاشت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، مسدلًا الستارعن كثير من الأسرار داخل مقبرتها.